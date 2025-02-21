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​Программы лагерей Сургута включают подготовку к экзаменам и мероприятия, посвященные 80-летию Победы

В Сургуте откроются 34 лагеря для школьников на весенние каникулы

​Программы лагерей Сургута включают подготовку к экзаменам и мероприятия, посвященные 80-летию Победы
Фото: siapress.ru

В Сургуте более 4 600 детей смогут провести весенние каникулы в 34 лагерях дневного пребывания. Места отдыха будут работать на базе школ и учреждений культуры города. Каникулы продлятся всего пять дней, но программы будут интересными, рассказала «Сургутской трибуне» заместитель директора департамента образования Сургута Ольга Иванова.

«Подготовлены разнообразные форматы и содержание отдыха. Для старшеклассников, например, предлагаются программы, которые дадут возможность подготовиться к государственной итоговой аттестации. В весеннюю кампанию, в первую очередь, мы ориентируем на подготовку к 80-летию Великой Победы и год сохранения исторической памяти», − поделилась замдиректора департамента.

Для записи в лагерь родителям нужно подать заявление. Если ребенок учится в этой школе, дополнительных медицинских справок не потребуется.

Заявления начали принимать с 15 февраля. Если места в лагере есть, можно подать заявление за день до начала смены. Проверка готовности лагерей начнется 3 марта.

Напоминаем, что 2025 год объявлен Год детского отдыха. Ранее в Югре увеличили расходы на детский летний отдых.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 140, комментариев: 0
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