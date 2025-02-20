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Злой двойник: мошенники создали фейковый аккаунт Максима Слепова

Мошенники используют поддельный аккаунт мэра Сургута для обмана югорчан

Злой двойник: мошенники создали фейковый аккаунт Максима Слепова
Фото: freepik, t.me/slepovsurgut

Мошенники создали поддельный аккаунт главы Сургута Максима Слепова и рассылают югорчанам подозрительные сообщения. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

«В последнее время часто получаю сигналы, что мошенники создают от моего имени фейковые аккаунты и рассылают сообщения в Телеграме и других мессенджерах. Некоторые для большей схожести даже используют мои фотографии при создании аватара», – пишет Слепов.

Глава города призвал игнорировать подобные сообщения, не переходить по ссылкам и не перезванивать на указанные номера.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 72, комментариев: 0
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