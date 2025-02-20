Торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут в Сургуте 21 февраля

В преддверии 23 февраля в Сургуте пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Основные события состоятся 21 февраля:

11:00 – Возложение цветов к Вечному огню на Мемориале Славы (ул. Гагарина).

17:00 – Городское торжественное мероприятие в Сургутской филармонии. Участниками станут ветераны локальных войн, военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, их семьи, ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов, а также представители патриотических объединений города.

На сцене выступит государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» (г. Новосибирск) с концертной программой «Эй, казаки, на коня…»

Вход на концерт – по пригласительным. Билеты можно получить в кассе Сургутской филармонии (ул. Энгельса, 18).

Кроме того, в честь праздника в городе запланированы концерты, мастер-классы, тематические программы, спектакли, викторины, спортивные соревнования и квесты. План мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества − на сайте администрации.