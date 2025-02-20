Точная дата прибытия «Эшелона Победы» в Сургут пока неизвестна, но поезд ожидают в мае

В преддверии 9 Мая в Сургуте вновь сделает остановку исторический состав «Эшелон Победы». Ожидается, что поезд прибудет в мае, но точная дата пока не сообщается, передает SiTV.

Состав включает в себя вагоны времен Великой Отечественной войны, полностью восстановленные и превращенные в передвижные выставочные залы. Внутри каждого из них – экспонаты, воссоздающие атмосферу военных лет.

Традиционно поезд сопровождает военная техника – танки, артиллерийские орудия и легендарная «Катюша». Последний раз сургутяне могли увидеть «Эшелон Победы» в 2023 году.