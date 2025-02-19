Дума Сургута поддержала создание военно-учебного центра в СурГУ

В Сургутском госуниверситете (СурГУ) могут открыть военно-учебный центр, где студенты смогут получить военные специальности и звание офицера запаса. Однако для этого необходимо разрешение министра обороны России Андрея Белоусова и внесение изменений в 17 федеральных нормативных актов, включая восемь законов. Об этом стало известно на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Думы Сургута.

В университете уже готовы два направления подготовки:

Высокие технологии военной промышленности

Военно-полевая медицина

В будущем список могут расширить за счет физико-технических и химико-биологических направлений.

Практическую подготовку для студентов готовы предоставить МЧС, МВД, военный комиссариат и ДОСААФ. Кроме того, площадки для строевой и огневой подготовки могут предложить аэродром депутата Евгения Барсова и база «Сибирского легиона».

Также университет сотрудничает с 12-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ, где работают с ядерно-оружейным комплексом. Два студента СурГУ уже проходят там практику в рамках военно-научных рот.

«Ключевая тема – это сохранение молодежи, возможность для молодых людей получения солдатских и офицерских званий. Мы понимаем, что в реальности молодежь округ покидает, только 25-30% людей возвращаются в город после обучения в других регионах. Они уезжают в том числе и потому, что в наших университетах нет военно-учебных дисциплин», − объяснил народным избранникам ректор университета Сергей Косенюк.

Депутаты Думы Сургута единогласно поддержали инициативу создания ВУЦ в СурГУ. Теперь Дума Сургута направит письмо в окружную думу и губернатору Югры Руслану Кухаруку, чтобы на федеральном уровне проработать этот вопрос с Министерством обороны.

Если инициативу одобрят, СурГУ станет первым региональным университетом России, где можно будет не только пройти военную подготовку, но и стать сержантом, прапорщиком, мичманом и лейтенантом запаса – сейчас такое возможно только в федеральных вузах, аккредитованных при Минобороны. Спрос на такие специальности уже есть – председатель студсовета СурГУ Данил Прожерин сообщил, что поступить на военные направления хотят более 300 студентов.

В Ханты-Мансийске на базе ЮГУ уже действует военно-учебный центр, но готовит он только топливо-заправщиков, а после обучения выпускники получают звание рядового.