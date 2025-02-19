19 февраля 1594 года царь Федор Иоаннович подписал указ о строительстве Сургута

19 февраля 1594 года царь Федор Иоаннович подписал указ о строительстве «града Сургута». Этот день стал официальной датой основания города, которому сегодня исполняется 431 год.

В честь праздника Сургутский краеведческий музей презентует новое издание «Сургутский край глазами путешественников, исследователей и общественных деятелей (середина XVI – начало XX века)».

«Небольшой, но значимый сибирский форпост с первых лет привлекал внимание русских и иностранных купцов и военных. Позже Сургут описывали путешественники, учёные, политические ссыльные. Сегодня их записки и труды – источник бесценных сведений о становлении и истории города, жизни и быте сургутян. Наш краеведческий музей собрал эти наблюдения в новой книге – «Сургутский край глазами путешественников, исследователей и общественных деятелей (середина XVI – начало XX века)». История в ней оживает в аудиозаписях профессиональных актеров Сургутского театра актёра и куклы «Петрушка», − рассказал мэр города Максим Слепов.

Интересный факт: трое из четырех основателей города увековечены в памятнике в центре Сургута. Четвертым изображен абстрактный священник.

Город начали строить в конце лета 1594 года на правом берегу Оби. Первое укрепленное поселение включало острог с пятью башнями (из них только одна была проезжей), двумя воротами, воеводским двором, тюрьмой, государевыми амбарами и Троицкой церковью. Первыми жителями Сургута стали 155 служивых людей, прибывших по указу царя − сына Ивана Грозного.

У Сургута есть еще одна дата рождения − 12 июня: в середине XX века, с развитием нефтяной отрасли, поселение получило статус города. Так что Сургут одновременно и молодой, и древний — с богатой историей и динамичным развитием.