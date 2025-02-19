Эксперты отмечают, что рынок аренды в Сургуте остается стабильным, без скачков цен и нехватки жилья

Россияне, снимающие жилье, опасаются резкого подорожания аренды. Такой страх появился на фоне острого дефицита предложения и связанного с ним роста ставок, сообщила замдиректора департамента аренды компании «Этажи» Дарья Хлыстова РИА Новости. Кроме того, арендаторы переживают, что тарифы ЖКХ могут повлиять на стоимость аренды.

В Сургуте, однако, цены на съемное жилье остаются стабильными, а в некоторых случаях даже снижаются, рассказала siapress.ru руководитель департамента аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерии Сотник. По ее словам, владельцы квартир готовы делать скидки до 5%, чтобы привлечь жильцов. Это связано с тем, что из-за высоких ипотечных ставок многие собственники не могут продать недвижимость и сдают ее в аренду как более надежный источник дохода.

Наиболее востребованы однокомнатные квартиры и жилье с хорошим ремонтом. Также стабильно высок спрос со стороны юрлиц – они арендуют просторные 3-4-комнатные квартиры для офисов и размещения сотрудников.

Таким образом, рынок аренды в Сургуте остается спокойным, без скачков цен и нехватки жилья, в отличие от ситуации в крупных городах России, отмечает эксперт.

Между тем, по итогам 2024 года стоимость аренды жилья в стране увеличилась на 31,4% и продолжит расти в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Сильнее всего цены на аренду выросли в промышленных городах, где ставки ранее были ниже. По мнению Луценко, сегодня найти однокомнатную квартиру за 13-16 тысяч рублей в месяц невозможно ни в одном городе с населением свыше 300 тысяч человек.