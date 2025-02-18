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​Сургутский департамент образования отметил 105-летний юбилей

В Сургутском районе трудится огромная команда работников образования

​Сургутский департамент образования отметил 105-летний юбилей
Фото: Андрей Трубецкой / vk.com

В 2025 году Сургутский департамент образования отметил свой 105-летний юбилей. Создан Сургутский уездный отдел народного образования был в 1920 году. За более чем вековой период в районе образовались педагогические династии, которые внесли огромный вклад в развитие системы обучения детей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Всего в Сургутском районе трудятся представители 93 учительских родов. Суммарный трудовой стаж только 12 самых крупных из них составляет порядка двух тысяч лет. Так, суммарно без малого 300 лет отдала образованию семья Гульнур Латыповой из Белоярского детсада «Соловушка». Учитель истории школы №3 в том же поселении Алексей Севастьянов и его родные обучают детишек более 270 совместных лет. Свыше 200 лет педагогического стажа ‒ у династии Натальи Кондрашовой из детсада «Белочка» и рода Рафили Каримовой из Лянторской СОШ №7. Эти и другие семьи специалистов работают на благо юных жителей Сургутского района и повышают престиж профессии», ‒ написал Трубецкой.

Система образования Сургутского района насчитывает более четырех тысяч сотрудников, более половины из которых ‒ учителя и воспитатели. Среди них 18 человек удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», а 44 являются Отличниками просвещения.

«Муниципалитет приглашает на работу педагогов из других регионов, в течение первых трех лет компенсирует им аренду съемного жилья», ‒ указал глава Сургутского района.

Благодаря этой программе в отдаленные поселения приехали учителя начальных классов, преподаватели иностранных языков, математики, биологии, географии и других дисциплин.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 116, комментариев: 0
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