Центр охраны материнства и детства Сургута закрыли на карантин

С 17 февраля Центр охраны материнства и детства Сургута закрыт на карантин из-за сложной эпидемиологической ситуации по гриппу в городе и Сургутском районе. Посещение родственниками платных палат также на время приостановлено, сообщает пресс-служба медучреждения.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Сургуте и Сургутском районе по гриппу, респираторным и кишечным инфекциям, для безопасности ваших близких и особенно новорожденных, посещения пациентов родственниками во всех отделениях БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», включая посещение родственниками платных палат, прекращены до поступления особых распоряжений», ‒ говорится в сообщении.

В настоящее время на выписку в перинатальный центр могут прийти до пяти встречающих посетителей.