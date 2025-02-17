Профсоюз помогает сургутянам получить звание «Ветеран труда»

В редакцию газеты «Новый город» и портала siapress.ru обратились члены Союза журналистов России со словами благодарности в адрес Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России за оказанную юридическую помощь в решении важного социального вопроса – присвоении звания «Ветеран труда».

Журналист Владимир Заенчковский рассказал, что история с его присвоением работникам сургутских предприятий через судебные тяжбы начала набирать обороты почти 10 лет тому назад – с 2013 по 2016 годы. Именно в этот период в правовую службу сургутской территориальной профсоюзной организации от людей поступали многочисленные заявления об оказании правовой поддержки в оформлении соответствующих документов для подачи судебных исков.

А дело заключалось в том, что работникам, имеющим достаточный стаж трудовой деятельности и ведомственные награды, отказывали в их законных требованиях − присвоении звания «Ветеран труда».

Профсоюз с пониманием отнесся к просьбам возрастных сургутян и начал активную работу по восстановлению справедливости.

За период с марта 2013 года по август 2016 года главным правовым инспектором труда Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России были подготовлены и направлены в Ханты-Мансийский районный суд 387 исковых заявлений о присвоении звания «Ветеран труда». Все решения были приняты в пользу истцов, членов профсоюза.

Примечательно, что в период с 2015 по 2023 годы более 300 членам профсоюза оказана правовая помощь для самостоятельной подготовки и оформлении исковых заявлений. Еще более 2 000 человек решили этот вопрос с помощью своих председателей профсоюзных организаций.

Также профсоюз оказал помощь в получении звания «Ветеран труда» членам профсоюза здравоохранения и педагогических работников.

На сегодняшний день поток жалоб по решению данного вопроса кратно снизился, но к юристу продолжают, хотя и не часто, обращаться люди за помощью. По словам председателя Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Татьяны Зайцевой, такая поддержка продолжится до тех пор, пока не будет удовлетворена последняя просьба.