Уральская группа АК-47 устроит большой концерт в Сургуте

Этой весной, 23 мая, в Сургуте пройдет концерт группы АК-47. Коллектив состоит из двух человек, известных под псевдонимами «Витя АК» (Виталий Гостюхин) и «Макси АК» (Максим Брылин). В «Вавилоне» прозвучат их популярные песни, такие как «Тем, кто с нами», «Кругом тонирован», «Картель» и другие.
Цена билета на танцпол ‒ 2 000 рублей, а за столики ‒ от 4 000 до 6 000 рублей.
Также, весной в Сургут с концертами приедут:
‒ Любэ (30 марта);
‒ Бутырка (3 марта);
‒ Каспийский груз (25 апреля);
‒ Пикник (29 апреля);
‒ Григорий Лепс (7 апреля);
‒ Егор Крид (30 апреля);
‒ Воровайки (6 марта);
‒ Shaman(24 апреля);
‒ Олег Майами (26 апреля).