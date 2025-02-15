Юная жительница Нефтеюганска больше месяца провела в реанимации Кардиоцентра

Врачи Сургута 37 дней боролись за жизнь 22-летней жительницы Нефтеюганска, сердце и легкие которой почти перестали функционировать из-за коронавируса. Все началось с недомогания и симптомов ОРВИ. Тест на COVID-19 оказался положительным. За двое суток у девушки развилась острая сердечная недостаточность, говорится в пресс-релизе Окружного кардиологического диспансера.

«В боксированной палате отделения анестезиологии и реанимации по жизненным показаниям было решено подключить механическую поддержку кровообращения. За сердце и легкие Алены работал аппарат ЭКМО. Функцию почек компенсировал метод ультрагемодиафильтрации. Впервые положительную динамику кардиологи и анестезиологи-реаниматологи отметили спустя две недели битвы за жизнь Алены. Эхокардиография показала улучшение сократимости левого желудочка. Сердце стало работать самостоятельно», – указали в сообщении.

Однако у пациентки все еще сохранялись слабость и неврологические проявления. Потребовалась помощь врачей разных специальностей и Алену перевели в Сургутскую окружную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

«Это не единичный случай в нашей практике, когда именно у молодых женщин стремительно развивается острый миокардит. Воспаление мышечного слоя сердца, вызванного инфекциями, пагубно влияет на насосную функцию, сердечный ритм и проводимость импульсов. При отсутствии лечения высок риск развития аутоиммунных реакций, атеросклеротических изменений, хронической сердечной недостаточности или внезапной смерти», – отметила главный врач Окружного кардиологического диспансера, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева.

Несколько дней назад пациентка завершила очередной курс кардиореабилитации в Кардиоцентре. Сейчас она учится ходить без трости и готовится к защите дипломной работы.