Власти Лянтора хотят закупить дополнительные камеры видеонаблюдения

В Лянторе хотят закупить больше камер для фиксации нарушений ПДД. По мнению жителей, дополнительные видеокамеры нужно установить возле образовательных учреждений. Этот вопрос обсудили во время встречи главы Сургутского района Андрея Трубецкого с населением, сообщила местная мэрия.

«На улице Юбилейной есть видеокамерами, на территории площади, над некоторыми детскими садами и школами есть видеокамеры. Мы хотим выйти на программу, которая бы позволила установить дополнительные камеры возле учреждений», – сообщил мэр Лянтора Алексей Луценко.

Глава Сургутского района поддержал идею, однако попросил детально проработать этот вопрос и представить проект.

«В неспокойное время живем, и некоторые дети ходят без сопровождения родителей, случаются, к сожалению, аварии. Камеры более оперативно позволили бы установить нарушителей, согласен. Поможем администрации Лянтора в этом вопросе», – отметил Андрей Трубецкой.

По его мнению, самое главное сейчас – определиться, кто будет собирать информацию и где она будет храниться.