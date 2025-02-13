Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

15 февраля

Концертная программа для детей «Бюро находок»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Для детей и их родителей подготовили концертную программу в исполнении солистки Сургутской филармонии Венеры Батыршиной. Зрители не только услышат любимые и знакомые всем песни из добрых мультфильмов, но и станут участниками интеллектуальной игры.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Лисичкины истории»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Горожане могут провести время в творческой обстановке и создать своими руками декоративную композицию с помощью гуаши. Мастер-класс рекомендован детям старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 400 рублей, взрослый ‒ 600 рублей. 6+

Программа «Арт–клуб. Музыка звезд»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В Сургуте пройдет встреча арт-клуба «Музыка звезд», на которой прозвучат произведения Генделя, Барбера, Пярта, Рихтера, Шимко, Зятькова, Ёсимацу, Хисаиси, а исполнят их в космической атмосфере Дарья Борисова и Татьяна Волкодав (скрипки), Татьяна Сотникова (альт), Алексей Смагин (виолончель), Юлия Напольских (рояль).

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Зал без ожидания»

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ Моя история», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 19:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на жизнеутверждающий спектакль, который повествует о рок-звезде, девушке с грустными глазами, детском писателе и несостоявшейся актрисе. Герои оказываются на железнодорожном вокзале обычного города. У них разные истории, тревоги и переживания, но случайность или судьба изменит их жизни.

Телефон для справок: 66-44-14. Цена билета: 1 700 рублей. 16+

Совместный концерт Автобус номер 6 и Искренность

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В субботу в Невесомости состоится концерт двух талантливых молодежных бэндов. На сцену выйдут рок-группа «исkренность» и «автобус номер 6». Каждая группа представит свой новый материал, над которым они долго и плодотворно трудились.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

16 февраля

Музейный праздник «Падал прошлогодний снег»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 12:00.

На мероприятии сургутян ждут веселые игры и конкурсы на свежем воздухе. Участники смогут посоревноваться в метании снежков, порисовать красками на снегу и изготовить свою снежинку.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 0+

Спектакль «Землянка под снегом»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Все желающие могут посмотреть спектакль по мотивам японской народной сказки «Земляника под снегом». Главная героиня сказки О-тиё ‒ она любит зимние развлечения, однако, из-за злой мачехи сидит дома за работой. Однажды мачеха решает избавиться от О-тиё и отправляет ее в морозный лес за земляникой. О том, восторжествует ли справедливость, и кто поможет главной героине ‒ вы узнаете на спектакле.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Премьера концертной программы «Русский рок с русским оркестром»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 17:00.

Сургутская филармония представит горожанам премьеру концертной программы «Русский рок с русским оркестром» в исполнении камерного оркестра народных инструментов «Былина» и солиста Красноярского театра оперы и балета Виталия Осипова. В программе вечера прозвучат произведения групп «Кино», «Чайф», «Агата Кристи», Гарика Сукачева и многих других.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+