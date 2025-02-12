В Сургутском районе при ДТП пострадал семилетний ребенок

Вчера, 11 февраля, на трассе «Сургут-Когалым-граница ХМАО» столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 49-летний водитель «Haval» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «Ладу», сообщает ГАИ Югры.

«11 февраля 2025 года около 15:20 на 48 км автодороги «Сургут-Когалым-граница ХМАО», 49-летний водитель «Haval», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Лада», под управлением 40-летнего мужчины», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадали три человека: водитель «Лады» и два его пассажира ‒ семилетний мальчик и 34-летняя женщина.