В Сургуте посадили преступную группировку, вымогавшую деньги у предпринимателей

Сургутский городской суд приговорил семерых местных жителей к срокам от семи до 8,6 лет колонии за вымогательство, грабеж и мошенничество. Они почти девять лет требовали деньги у предпринимателей, угрожая силой и создавая препятствия для бизнеса, сообщили в окружной прокуратуре.

«В период с 2013 г. по февраль 2022 г. подсудимые, действуя в составе организованной группы, требовали от предпринимателей из Сургутского района под угрозой применения насилия передачи денежных средств за покровительство их бизнеса, создавая препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности», − говорится в сообщении.

Помимо этого, преступники находили людей в сложных жизненных ситуациях и заставляли их платить от 150 тысяч до одного миллиона рублей или переписывать имущество.

Один из осужденных обманул свою сожительницу, уговорив взять кредит на два миллиона рублей. Получив деньги, он купил машину и продал ее, но сказал женщине, что авто попало в аварию и находится в ремонте.

Приговор не вступил в законную силу.