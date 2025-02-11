Строители завершили очередной этап работ на мосту через Обь в Сургуте

В Сургуте завершили очередной этап строительства моста через реку Обь − надвижку пролетного строения. Общая готовность объекта превышает 67%, рассказали в Управлении автодорог Югры.

«Общий вес установленных конструкций составил 14 600 тонн, а общая длина надвинутых металлоконструкций достигла 1246 метров. Из 16 пролетов уже смонтированы 11, завершение монтажа пролетного строения запланировано на май текущего года», − говорится в сообщении.

Сейчас специалисты ведут установку аэродинамических обтекателей, а также проводят намораживание ледовой переправы и технических площадок. Это позволит улучшить доступ к объекту и подготовить мост к следующему этапу – опусканию пролетов на опоры.

Весной и летом запланированы: окраска моста, монтаж системы очистки дождевой воды, укладка дорожного покрытия, установка барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.

С учетом текущих темпов строители рассчитывают завершить проект в четвертом квартале 2025 года.