Кардиоцентр Сургута поставил на учет более 1 300 пациентов с врожденным пороком сердца

На учете у детских кардиологов кардиодиспансера Сургута состоит более 1 300 детей с врожденным пороком сердца. Это заболевание повышает риск смерти у малышей в ранние годы жизни, сообщает пресс-служба окружного кардиоцентра Сургута.

«Это аномалия внутриутробного развития сердца и крупных сосудов, без хирургического вмешательства риск летального исхода в первый год жизни крайне высок. Приобретенные пороки сердца развиваются вследствие изменений строения и функций клапанного аппарата сердца», ‒ указали в сообщении.

Специалисты также отметили, что приобретенные пороки сердца могут возникать после инфекций, ревматической или атеросклеротической болезни сердца.

По словам главного кардиолога Югры Ирины Урванцевой, самый опасный период формирования врожденных пороков сердца ‒ третья-восьмая неделя беременности. Между тем, современные методы диагностики выявляют патологию лишь с 12-14 недели беременности.