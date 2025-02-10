Жители Сургутского района присоединились к «Лыжне России»

В субботу, 8 февраля, в Сургутском районе прошла «Лыжня России 2025». По традиции всероссийские гонки провели на территории лыжной базы школы олимпийского резерва в Лянторе. В этом году в спортивном мероприятии приняли участие около 500 человек, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Порядка 500 приверженцев активного образа жизни от трех до 70 лет встретились сегодня в Лянторе, на территории спортивной школы олимпийского резерва. Для всероссийской гонки на лыжной трассе подготовили дистанции в один км, 1,4 км, два км, три км и пять км. Первыми стартовали профессиональные спортсмены, за ними ‒ все желающие, в том числе 18 семейных команд. Заезды лыжников на время прошли в разных возрастных категориях. Среди участников масс-старта проигравших нет, все провели выходной день с пользой для здоровья», ‒ написал Трубецкой.

Болельщики также активно провели время ‒ для них организовали игровые эстафеты и конкурсы. Помимо этого, на спортивном мероприятии работали полевая кухня и отопительные комнаты.