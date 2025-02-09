Приговор по делу о доведении до суицида медсестры в Сургуте огласят 12 февраля

В Сургуте прошло очередное судебное заседание по делу о доведении до самоубийства медсестры Аяжан Ташмагамбетовой. Старшая медсестра Ольга Матвийчук, обвиняемая в ее смерти, выступила с последним словом. Подсудимая категорически отрицает свою вину, утверждая, что никогда не совершала противоправных действий в отношении Ташмагамбетовой.

«Ваша честь, я искренне заявляю, что противоправных действий по Аяжан Ташмагамбетовой у меня никогда не было. Я к ней относилась чисто по-человечески. Я ценила ее как хорошего сотрудника. Уважала ее как человека. И сопереживала ей как женщине. Я никогда ее не обижала и не унижала. Что подтвердило большинство моих бывших сотрудников в процессе суда. Никакой беды и боли ей я не желала и ничего плохого не делала. Я как мать и бабушка никому бы не пожелала, чтобы сегодня ребенок остался один без матери. Прошу суд объективно отнестись к материалам дела», – передает корреспондент «Сургутской трибуны».

Заседание длилось всего несколько минут. Приговор будет оглашен 12 февраля.

Ранее суд отменил оправдательный приговор бывшей старшей медсестре травмцентра Ольге Матвийчук по делу о доведении своей подчиненной до самоубийства.

Напоминаем, что в прошлом году жизнь самоубийством покончили две медсестры Сургутской травматологической больницы. В октябре счеты с жизнью свела 41-летняя Аяжан Ташмагабетова, в декабре − 49-летняя Ираида Петрова. По предварительной причине обе трагедии произошли из-за прессинга со стороны руководства. Прокуратура требовала для бывшей старшей медсестры три года колонии, а также запрет на работу на руководящих должностях. Однако в октябре 2023 года суд оправдал работницу медучреждения.