В Сургуте прошли масштабные лыжные гонки «Лыжня России – 2025»

В Сургуте на территории Спортивного ядра в микрорайоне 35А прошли масштабные лыжные гонки «Лыжня России – 2025», собравшие более двух тысяч горожан.

В программе мероприятия были забеги на различные дистанции: 5 км, 3 км, 2 км для профессионалов и 1,5 км для всех желающих, а также для семейных команд, рассказали в пресс-службе администрации.

Самой юной участницей гонки стала четырехлетняя Кристина Галкина, успешно преодолевшая дистанцию, а самым старшим спортсменом оказался 80-летний Леонид Захаров.

«Лыжня России» проходит с 1982 года, а в Сургуте это событие стало традицией с 2008 года.