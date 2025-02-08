В марте 2025 года начнется ремонт Сургутской ГРЭС-2

Весной 2025 года в Сургуте начнется ремонт ГРЭС-2, которая является самой крупной в России. Работы начнутся с первого энергоблока станции. Там отрегулируют и смажут механизмы, а также устранят обнаруженные дефекты. В апреле и мае специалисты отремонтируют третий и модернизируют четвертый энергоблок, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Сургутская ГРЭС-2 является крупнейшей тепловой электростанцией в нашей стране. Она обеспечивает теплом предприятия, больницы, жилые дома, школы и детские сады. В этом феврале ГРЭС отметит юбилей – сорокалетие со дня запуска первого энергоблока», – указали в сообщении.

Кроме того, в текущем году специалисты планируют заменить элементы трубопровода горячего промперегрева на втором энергоблоке. А парогазовые энергоблоки ждет капитальная инспекция – сотрудники вскроют турбину и осмотрят генератор.