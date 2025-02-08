Водитель КАМАЗа устроил смертельное ДТП на трассе «Сургут-Нижневартовск»

Сегодня, 8 февраля, на трассе «Сургут-Нижневартовск» произошло ДТП с летальным исходом. По предварительной информации, водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«8 февраля около 10:40 на 83 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», водитель КАМАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Geely», – говорится в сообщении.

В результате ДТП, югорчанка, управляющая легковым автомобилем, погибла на месте. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.