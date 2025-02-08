Губернатор Югры посетил «Бал Науки» и наградил лучших студентов и преподавателей СурГУ

Вчера, 7 февраля, накануне Дня российской науки, в Сургутском государственном университете прошла встреча губернатора Югры Руслана Кухарука с преподавателями и студентами вуза. В конце вечера состоялся «Бал Науки», где глава региона вручил лучшим педагогам и молодым специалистам награды Министерства науки и высшего образования РФ, почетные грамоты губернатора Югры и благодарственные письма депутата Госдумы РФ.

«Завершил день «Бал Науки», посвященный 95-летию Югры. Яркая, вдохновляющая традиция объединила науку, культуру и историю. На мероприятии собралась большая команда студентов и преподавателей. Лучшие из них были удостоены наград Министерства науки и высшего образования РФ, почетных грамот Губернатора Югры, благодарственных писем депутата Государственной Думы РФ», – написал Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

Губернатор Югры также отметил, что ему было приятно пообщаться с молодыми учеными и их наставниками, которые работают в научно-исследовательских лабораториях СурГУ.