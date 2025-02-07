День влюбленных не пришелся по душе сургутянам в браке

Сургутяне, состоящие в браке, отзываются о Дне святого Валентина прохладнее, чем одинокие горожане. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Большинство – 54% – относятся к празднику нейтрально. Еще 9% он просто нравится, а 10% признались, что любят 14 февраля. Однако почти каждый пятый сургутянин заявил, что не приемлет праздник, пришедший из-за рубежа, а 7% и вовсе ненавидят его.

Женщины симпатизируют этому дню больше, чем мужчины – 26% против 14% соответственно. В целом молодежь до 35 лет относится к 14 февраля позитивнее (30% положительных отзывов), тогда как среди старшего поколения (45+) таких всего 13%.

Среди женатых и замужних сургутян День святого Валентина не пользуется популярностью – его любят лишь 16%, тогда как среди одиноких таких 19%. Многие из них объясняют это просто: «Наш праздник – День Петра и Февронии, День семьи, любви и верности».