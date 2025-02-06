Экс-заместитель главы Сургута Владимир Базаров продолжает карьеру в Курской области

Владимир Базаров, ранее занимавший руководящие должности в администрации Сургута, стал временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области. О своем назначении он сообщил в соцсетях.

«Сегодня приступил к обязанностям ВРИО заместителя губернатора Курской области. Перед строительным комплексом региона стоят серьезные задачи по восстановлению пострадавших от обстрелов социальных объектов и инфраструктуры, строительству нового жилья для жителей Курской области, чьи дома были разрушены, и, безусловно, реализация планов и задач по строительству и капитальному ремонту в рамках программы капитальных вложений», − написал он.

Владимиру Базарову 54 года. Он родился в городе Касли в Челябинской области. В 1990 году окончил Сургутский нефтяной техникум по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», в 2003 году – Сургутский институт мировой экономики и бизнеса по направлению «Экономика», напомнила «Сургутская трибуна».

С 2005 года Базаров работал в администрации Сургута, где занимал руководящие должности в департаменте культуры, экономики и городского хозяйства, а затем стал заместителем главы города Дмитрия Попова. В 2016 году он заявлялся на выборы мэра, но позже отозвал свою кандидатуру.

После работы в Сургуте Базаров занял должность вице-губернатора Севастополя, затем в 2020 году перешел на аналогичную позицию в правительство Белгородской области. В этих регионах он курировал вопросы строительства и был удостоен награды «Почетный строитель России».