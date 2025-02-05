Жители Сургута опоздали на работу из-за тройной аварии у Югорского тракта

Сегодня утром, 5 февраля, в Сургуте на Югорском тракте произошла массовая авария ‒ столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщило издание «СургутИнформ-ТВ» в своих соцсетях.

«Сегодня, около 7:40 утра, у Югорского тракта, 34 столкнулись три легковушки: «Сузуки», «Рено Логан» и «Киа». ДТП обошлось без пострадавших, но, по словам подписчиков, из-за этого образовалась огромная пробка на три полосы движения», ‒ указали в сообщении.

Причина массовой аварии ‒ установленный вчера вечером, 4 февраля, новый светофор. Всего в Сургуте на разных участках дорог появятся 17 светофоров.