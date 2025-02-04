Автобус для вечеринок в Сургуте ищет нового владельца

В Сургуте выставили на «Авито» уникальный Partybus, созданный на базе Mercedes-Benz. Внутри – кожаные диваны, барная стойка, пульт диджея и профессиональное светомузыкальное оборудование.

«Доедет хоть до Америки!» – уверяет продавец.

Он также утверждает, что вложил в него более четырех миллионов рублей, но готов расстаться с ним за три миллиона. Единственное, что новому хозяину, возможно, придется докупить – кондиционер и новые наклейки на кузов.

Технически автобус, по словам продавца, полностью исправен и не требует вложений, а оборудование заказывалось из США, Европы и Москвы.

Причина продажи – смена деятельности и нехватка времени. Владелец признается, что за четыре года «наигрался» и теперь занят другими проектами.