На Барсовой горе в Сургутском районе продолжается строительство музея

В Сургутском районе продолжается строительство музея на Барсовой горе. Сейчас на объекте проводят строительно-монтажные работы: частично готовы внутриплощадочные сети, заведен газопровод, происходит бетонирование колонн и прокладка ливневой и бытовой канализации, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Музей строится на окружные, районные средства и при поддержке компаний-недропользоваталей. В конце прошлого года муниципалитету было выделено допфинансирование из региональной казны ‒ ощутимое содействие со стороны губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства округа», ‒ написал мэр Сургутского района.

Общая площадь музейного комплекса ‒ 1,9 тысячи кв. м. На территории появится музей с двумя экспозиционными залами, многофункциональным конференц-залом, шестью фондохранилищами, реставрационными мастерскими, архивом и лабораториями.

Помимо этого, рядом с музеем планируют построить стоянку на 60 автомобилей и с местами для парковки людей с ОВЗ.