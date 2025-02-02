В Сургуте поймали молодых супругов, раскладывавших наркотики по тайникам

В Сургуте поймали супружескую пару, занимавшуюся распространением наркотиков. Мужчина 2001 года рождения и его 25-летняя жена были задержаны на перегоне железнодорожных станций «Сургут – Силинский», где собирались забрать наркотики из тайника. Об этом сообщает МВД России.

«Ранее не имевших проблем с законом супругов доставили в дежурную часть линейного отдела, где провели личный досмотр. Запрещенных веществ при себе доставленные не имели, однако в телефоне девушки оперативники нашли координаты 15 тайников, которые пара успела оборудовать к моменту задержания. Стоит отметить, что преимущественно подозреваемые размещали тайники в подъездах многоэтажных домов Сургута», – передают в источнике.

Сыщики проверили указанные места и изъяли почти 47 граммов расфасованного мефедрона. А дома у супругов нашли электронные весы, упаковочный материал, сверток с марихуаной и другие улики. По их словам, заниматься сбытом они начали в октябре 2024 года после того, как нашли в соцсетях объявление о заработке.

Возбуждено уголовное дело, закладчики находятся под стражей.