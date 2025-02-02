«Белоярочка» увеличила производство на 11% после модернизации оборудования

Птицефабрика «Белоярочка» в Сургутском районе повысила производительность на 11% после обновления оборудования. Предприятие получило финансовую поддержку и направило часть средств на модернизацию, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Руководство птицефабрики заключило договор с китайскими поставщиками на закупку оборудования для выращивания бройлеров.

«Уже летом 2024 года все монтажные работы были завершены и, как показали первые результаты, прирост продукции составил 10,72%», – рассказал он.

При этом стоимость нового оборудования оказалась в два раза ниже аналогов европейского производства.

В том же году «Белоярочка» в очередной раз стала одним из победителей окружного конкурса «Лучшие вкусы Югры» на выставке «Товары земли Югорской». Эксперты отметили качество колбас и полуфабрикатов предприятия.

Сургутский район остается ключевым поставщиком сельхозпродукции в Югре. В 2024 году местные предприятия произвели около восьми тысяч тонн мяса, шесть миллионов яиц и более двух тысяч тонн молока.