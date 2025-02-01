Сургут признан лидером России по развитию государственно-частного партнёрства

Сургут занял первое место в рейтинге российских городов по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

Рейтинг формируют ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП. В 2024 году в рамках исследования были оценены более 480 проектов в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и транспорте на сумму свыше триллиона рублей. Сургут стал абсолютным лидером.

В городе реализуется более 100 проектов ГЧП с использованием различных механизмов: концессионных соглашений, контрактов жизненного цикла, энергосервисных контрактов, инвестиционных договоров и соглашений о комплексном развитии территорий.

По концессионным соглашениям в Сургуте была построена первая в России школа по такому механизму, создано продолжение проспекта Комсомольского, возводятся спортивные объекты. В рамках партнёрства также проводится реновация системы наружного освещения, благодаря чему улицы города стали светлее. В общей сложности заключено 11 соглашений на сумму около 12 миллиардов рублей.

«Экономическая ситуация сложная, но команда города активно ищет и находит способы решения, точки роста, чтобы завершить все проекты в интересах сургутян», — отметил Слепов.