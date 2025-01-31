Машина скорой помощи перевозила беременную югорчанку и попала в ДТП

Сегодня, 31 января, в Сургуте на перекрестке улиц Щепёткина и Сосновой произошло ДТП с машиной скорой помощи, которая перевозила беременную югорчанку, сообщает издание «СургутИнформТВ» в своих соцсетях.

«По предварительным информации, машина скорой помощи везла беременную женщину из Когалыма и в какой-то момент столкнулась с «Киа», которая ехала по Сосновой», – говорится в сообщении.

По информации журналиста SiTV, предварительно, в ДТП пострадала фельдшер – ее доставили в больницу. С беременной женщиной все в порядке, ее также отвезли в больницу, но на другой машине скорой медицинской помощи.