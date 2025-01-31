Председатель городской Думы поздравил с 105-летием Сургутского комсомола

В Сургуте отмечают 105-летие комсомольского движения – организации, которая сыграла важную роль в развитии города и всего региона. Поздравление прозвучало от председателя городской Думы Александра Олейникова, который подчеркнул, что этот юбилей – важная дата не только для бывших комсомольцев, но и для нынешнего поколения.

«За несколько дней до юбилея Сургутского комсомола меня познакомили с книгой «Хронология событий: из жизни Сургутского комсомола». Точнее, с ее распечатанным вариантом: книга пока существует только в электронном виде и размещена на сайте центральной библиотечной системы Сургутского района. Составителю издания Ольге Зыряновой вместе с редакционной коллегией удалось сделать короткий, но очень емкий экскурс в начало прошлого века, когда в Сургуте проживали почти полторы тысячи человек. А в первую комсомольскую ячейку ровно сто пять лет назад записались 43 человека», – говорится в сообщении.

Председатель Думы выразил особую благодарность тем, кто пришел к памятнику первым комсомольцам, чтобы отметить юбилей, вспомнить молодость и вклад в историю города. Он подчеркнул, что идеи комсомола продолжают жить в сегодняшней молодежи, которая, пусть и в новых формах, но также активно участвует в жизни общества.

«105-летие Сургутского комсомола – это наш общий праздник: вчерашней молодежи и сегодняшней, которая в составе различных объединений продолжает дело своих дедов и отцов! Я поздравляю всех, кто молод душой, кто любит свой город и свою страну и делает все для того, чтобы они расцветали и процветали!» – обратился Олейников к сургутянам.