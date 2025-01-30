Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

1 февраля

Арт-занятие «Танец снежинок»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 11:00 и 15:00.

Семейная творческая мастерская «Стершонок» приглашает маленьких и взрослых сургутян на арт-занятие. Участники мероприятия напишут картину с помощью гуаши. Поможет им в этом мастер Юлия Паймухина.

Телефон для записи: 35-09-78. Цена билета: со своими материалами ‒ 450 рублей, с материалами учреждения ‒ 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Занятие «Бамбуковый малыш»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 11:00 и 15:00.

Все желающие могут сделать своими руками маленькую панду. Работа будет проходить в технике сухого валяния из шерсти. Мастер Евгения Ботнаренко будет сопровождать и помогать участникам занятия в создании такой необычной поделки. Материалы для творчества предоставляются.

Телефон для записи: 35-09-78. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Жил-был Леша»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

В эту субботу горожане увидят спектакль по мотивам повести-сказки С.А. Седова «Жил-был Леша». Актеры театра «Петрушка» превратили один из рассказов писателя в отличную, добрую постановку, в которой присутствует детская наивность, немного волшебства и способность перевоплощения.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Любимые питомцы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В Сургуте пройдет мастер-класс по созданию декоративной подставки для украшений. Работа будет выполнена в технике лепки из самозастывающей глины.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный ‒ 525 рублей. 6+

Фестиваль шугейза

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Шугейз ‒ это один из наиболее крутых ответвлений индирока с ламповым шумным звучание и множеством звуковых эффектов. В этот вечер на сцену выйдут: ENDLESS SHIMMERING, ЗЕМЛЯЦВЕТЁТ, ВОЗБУЖДЁННОЕ СОСТОЯНИЕ и ОЧКИ ЗДОРОВЬЯ.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

2 февраля

Музейное занятие «Бинго!»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают проверить свои знания и узнать что-то новое на игре, которая пройдет в формате лото, только вместо чисел участники будут «закрывать» ответы на вопросы. Так, в игровом форме сургутяне поговорят о флоре и фауне, полезных ископаемых и коренном населении Югры.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+

Концертная программа для детей «Зимние посиделки»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой концертный зал. Время: 13:00.

Сургутян всех возрастов приглашают на интерактивную программу «Зимние посиделки» с ансамблем песни «Отрада». Концерт перенесет зрителей в русскую деревню и подарит чувство обаяния и теплоты подлинных народных традиций.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «В ожидании весны…»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Горожанам предлагают изготовить интерьерное панно в смешанной технике. Такая поделка украсит интерьер вашего дома или станет отличным подарком для близкого человека.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 400 рублей, взрослый ‒ 600 рублей. 12+