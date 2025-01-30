В Сургутском районе стало больше предпринимателей

В 2024 году в Сургутском районе заметно выросло число предпринимателей. Сейчас их 12 206 – это на 27% больше, чем год назад. Если не учитывать самозанятых, рост составил 9,2%, что в четыре раза выше среднего по Югре, рассказал в соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«По отношению к 2023 году прирост занятых в сфере МСП составил 20,3%. Поступления в районный бюджет только от специальных режимов налогообложения превысили показатель 2023 года на 45,8% и выросли с 236,5 млн рублей до 344,7 млн рублей», − говорится в публикации.

Сургутский район уже восемь лет считается одной из лучших территорий для бизнеса в Югре. За это время количество предпринимателей увеличилось в девять раз – с 1 347 до 12 206, а число работников бизнеса выросло почти в семь раз (с 2 341 до 15 877).

Доходы бюджета от малого бизнеса также выросли в четыре раза и превысили 3,5 млрд рублей, подчеркнул глава района.

По его словам, в 2023 году в районе создали 34 инвестиционных проекта по шести приоритетным направлениям и запустили собственное муниципальное инвестиционное агентство.