Большинство сургутян поддерживают запрет рекламы услуг гадалок и тарологов

73% сургутян высказались за запрет рекламы услуг гадалок и тарологов, показал опрос сервиса SuperJob. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Среди сторонников запрета 53% хотят убрать из публичного пространства только рекламу, а еще 20% считают, что необходимо запретить и саму деятельность гадалок: «Они все мошенники, только разводят на деньги»; «Это противоречит моим религиозным убеждениям».

Против инициативы высказались 10% опрошенных, еще 17% не смогли определиться с ответом.

«Мужчины чаще женщин негативно настроены к коммерческим практикам тарологов: 77% представителей сильного пола против рекламы и/или самих услуг (среди женщин — 69%). Среди сургутян в возрасте от 35 до 44 лет сторонников больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше (77%). Сургутяне с доходом от 100 тыс. руб. в месяц против рекламы услуг тарологов и гадальных практик выступали чаще тех, кто зарабатывает меньше (77%)», − говорится в результатах опроса.

Интересно, что 30% верящих в гадания также поддержали запрет, объясняя это большим числом шарлатанов в этой сфере.

Ранее стало известно, что российские компании стали использовать нестандартные методы оценки соискателей: тестирование на полиграфе и карты таро.