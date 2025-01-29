В 2024 году в Сургуте снесли 48 «авариек» и расселили 155 семей

В 2024 году в Сургуте расселили 155 семей и снесли 48 аварийных домов. В настоящий момент в городе осталось 19 «авариек», сообщила пресс-служба администрации Сургута корреспонденту siapress.ru.

«Осталось снести 19 домов и расселить 12 семей (по всем семьям судебные мероприятия по переселению находятся в завершающей стадии, часть домов расселена и подготовлена к сносу). Муниципалитет обеспечен ресурсами для завершения расселения», – сообщили в мэрии.

В администрации дополнили, что Сургут стал одним из первых городов Югры, который практически завершил ликвидацию аварийного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что девять муниципалитетов Югры не выполнили план по сносу аварийного жилья в 2024 году. Среди них – Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Какие сложности возникли в разных муниципалитетах округа и как власти высказывались на тему ликвидации «авариек» – читайте в этом обзоре.