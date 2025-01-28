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Новый рекорд: аэропорт Сургута в 2024 году обслужил более 2,2 млн пассажиров

Пассажиропоток в аэропорту Сургута вырос на 3% за год

Новый рекорд: аэропорт Сургута в 2024 году обслужил более 2,2 млн пассажиров
Фото: siapress.ru

Аэропорт Сургута имени Фармана Салманова за 2024 год обслужил более 2,2 миллиона пассажиров, что на 3% превышает показатели 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Международный аэропорт Сургут имени Фармана Салманова в 2024 году обслужил 2 220 534 пассажира, что на 3% больше уровня 2023 года, когда было обслужено 2 147 448 человек. Наиболее востребованными внутренними направлениями стали Москва, Новосибирск и Уфа, а на международных направлениях Анталья (Турция), Баку (Азербайджан) и Худжанд (Таджикистан)», – передают в источнике.

Всего аэропорт обслуживал рейсы 45 авиакомпаний по 92 направлениям.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 45, комментариев: 0
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