В Сургуте ищут подрядчика для строительства бюро судебно-медицинской экспертизы

В Сургуте начали поиск подрядчика для строительства бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения Сургутской окружной клинической больницы. Стоимость проекта составит более 2,8 млрд рублей, сообщает NEFT ссылаясь на документацию из портала госзакупок.

«Трехэтажное здание с подвалом появится в 49-м микрорайоне города. Там будет предусмотрено несколько отделений, в том числе инфекционное, а также ритуальная группа. На верхних этажах будут расположены лаборатория, учебные аудитории и отделения для проведения судебных экспертиз», – передают в источнике.

Заказчиком выступает департамент госзаказа ХМАО, деньги выделят из окружного бюджета. Подрядчика выберут к середине февраля, а завершить строительство планируют до 8 декабря 2027 года.

Напоминаем, в Сургуте появится новое кладбище неподалеку от дачного кооператива «Многодетная семья». Оно займет территорию площадью 39 гектаров, сроки его создания пока неизвестны.