В Сургуте планируют достроить второй мост через Обь до конца 2025 года

Строительство второго мостового перехода через Обь в Сургуте идет с небольшим опережением графика. Готовность объекта достигла 65%, а основные работы планируется завершить до конца 2025 года, передает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«Выполнен монтаж цоколей барьерного ограждения в пролёте 13–16. Выполнен деформационный шов опоры № 16 (100%). Устроена оклеечная гидроизоляция мостового полотна в пролете 13-16 (100%), а также нижний слой асфальтобетона. Завершение работ по монтажу и надвижке металлоконструкции пролетного строения в пролете 1–13 запланировано на первый квартал 2025 года», − говорится в посте.

Работы на правом берегу завершены полностью, а на левом продолжается надвижка пролетных строений – уже смонтированы конструкции с 1 по 9 опоры, что составляет 73% готовности.

Параллельно строители обустраивают подъездные пути – на 30 километрах трассы уложено щебеночное основание и нижние слои асфальта. В работах задействовано более 690 специалистов и свыше 100 единиц техники.

Учитывая текущее опережение сроков, введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

«Важным фактором стала аномально теплая зима. Хотя она и вызывала опасения относительно формирования достаточно прочного ледяного покрова для проведения работ, в итоге положительно повлияла на темпы строительства», − отмечают в публикации.

Проект реализуется в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пришедшего на смену «Безопасным качественным дорогам».

Напоминаем, строительство второго моста – один из крупнейших инфраструктурных проектов региона. Он должен обеспечить круглогодичное движение большегрузов, разгрузит существующий мост и свяжет два федеральных транспортных коридора.

Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока − читайте на сайте siapress.ru.