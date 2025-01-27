16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  98,2636   EUR  103,1870  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что Югра входит в пятерку лучших мест по уровню жизни в стране?
Комментировать
0
Песни Газманова и Шамана могут внести в школьную программу. Это:
Комментировать
0
Какое имя вам нравится больше:
Комментировать
0
Депутат Госдумы утверждает, что Lada ничем не отличается от BMW.
Комментировать
0
Больше опросов

​Рыбная кость прошла через пищевод и застряла в легком – сургутские хирурги провели уникальную операцию

В Сургуте прооперировали мужчину, проглотившего рыбную кость

​Рыбная кость прошла через пищевод и застряла в легком – сургутские хирурги провели уникальную операцию
Фото: Сургутская травмбольница

62-летний житель Югры оказался на операционном столе сургутской травматологической больницы после того, как случайно проглотил рыбную кость. Мужчина почувствовал дискомфорт и боль сразу после еды, но три дня надеялся, что все пройдет само. К моменту госпитализации кость уже пробила пищевод, проникла в грудную полость и вызвала абсцесс в легком. Об этом рассказали в телеграм-канале «Сургутская травмбольница».

«Изначально проблему можно было решить консервативно посредством эндоскопической манипуляции ФГДС, которую выполняют в любой поликлинике по месту жительства. Но эта возможность была упущена. Наглядный пример, почему нельзя затягивать с визитом к врачу. На данном этапе, чтобы извлечь инородный предмет и остановить распространение гнойного процесса в легком, мы были вынуждены выполнить открытую операцию - торакотомию и резецировать верхнюю долю абсцедирующего органа», − объясняет заведующий хирургическим отделением Дмитрий Горлов.

Пациента ожидает быстрое восстановление. На некоторое время ему установили дренажи – для вывода жидкости и воздуха из плевральной полости.

Как отмечает хирург с 40-летним стажем Татьяна Мкртычева, которая оперировала пациента вместе с коллегами, даже опытные специалисты впервые столкнулись с таким необычным перемещением инородного тела.

Кость могла застрять в клетчатке средостения и вызвать медиастинит – тяжелейшее воспаление с высоким риском летального исхода, предупреждают врачи. Поэтому при попадании острой косточки в горло или пищевод нельзя ждать и надеяться на народные методы.

«Самостоятельные попытки только усложнят дальнейшую работу врача. Хлебная корка или другая твердая пища могут обломить кость и затруднить поиск оставшегося фрагмента. Категорически нельзя экспериментировать, если в такой ситуации оказался ребенок», − отмечают специалисты.

Обращение к ЛОР-врачу поможет избежать тяжелых последствий.

Ранее в Югре спасли мужчину с ожогами 45% тела.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:09, просмотров: 153, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Что подорожало и подешевело в ХМАО? // КАРТОЧКИ 721
  2. В Нижневартовске водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП и скрылся 603
  3. Как не провалиться под лед и спастись в экстренной ситуации // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 555
  4. В Югре спасли мужчину с ожогами 45% тела 547
  5. На ж/д вокзале Нижневартовска появился бесплатный Wi-Fi 510
  6. 30% читателей siapress.ru счастливы 487
  7. ​Два ребенка и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе ХМАО 211
  8. ​Говорят, в Сургуте стали лучше чистить снег. Верим? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 207
  9. ​Рыбная кость прошла через пищевод и застряла в легком – сургутские хирурги провели уникальную операцию 153
  10. ​Билайн ускорил мобильный интернет для жителей ХМАО и ЯНАО 112
  1. ​Погода меняется – правила тоже: в Сургуте пересмотрят систему актировок 2454
  2. ​Налоговые изменения, вычеты и декларации: главные вопросы 2276
  3. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 2246
  4. «Газпром» заявил о необходимости повышения цен на газ 1780
  5. ЖК «Крылов» – масштабный микрорайон Сургута 1643
  6. ​Шиш вам, детки, а не бургер 1639
  7. ​Даже Путин советует класть трубку: россияне теряют миллиарды из-за телефонных мошенников. Может хватит? 1615
  8. ​Снесли, а что дальше? В Сургуте не могут решить, что строить на месте «Строителя» 1568
  9. Utair запустит прямые авиарейсы из Сургута в Минск 1509
  10. Комментатор под выпуском «ОЧГ»: «Эти бюджеты мы опять бездарно профукаем и ничего не оставим потомкам ни в округе, ни в городе» 1488
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 83717
  2. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 16470
  3. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7979
  4. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7693
  5. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6926
  6. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5894
  7. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 5436
  8. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 5290
  9. Здравствуй дедушка Мороз борода из ваты! 5225
  10. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 4382

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика