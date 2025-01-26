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В Сургуте ввели противопожарный режим

С 25 января по 3 февраля в Сургуте действует противопожарный режим

В Сургуте ввели противопожарный режим
Фото: администрация Сургута

В Сургуте с 25 января по 3 февраля будет действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ, сообщает администрация города.

Напоминаем об основных правилах пожарной безопасности в квартирах и частных домовладениях:

  • уходя из дома, убедитесь, что все электроприборы выключены;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неисправными электроприборами;
  • не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы;
  • для обнаружения возгорания на ранней стадии установите в квартире пожарный извещатель;
  • следите за состоянием электропроводки и электрооборудования;
  • на перекаливайте и не оставляйте без присмотра топящиеся печи;
  • ⁠оборудуйте печь предтопочным листом;
  • периодически проверяйте состояние дымохода;
  • не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
  • имейте первичные средства пожаротушения.

Соблюдение указанных мер позволит предупредить пожар, сохранить жизнь, здоровье и имущество. Берегите себя и своих близких!

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 10:25, просмотров: 133, комментариев: 0
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