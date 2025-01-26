С 25 января по 3 февраля в Сургуте действует противопожарный режим

В Сургуте с 25 января по 3 февраля будет действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ, сообщает администрация города.
Напоминаем об основных правилах пожарной безопасности в квартирах и частных домовладениях:
- уходя из дома, убедитесь, что все электроприборы выключены;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неисправными электроприборами;
- не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы;
- для обнаружения возгорания на ранней стадии установите в квартире пожарный извещатель;
- следите за состоянием электропроводки и электрооборудования;
- на перекаливайте и не оставляйте без присмотра топящиеся печи;
- оборудуйте печь предтопочным листом;
- периодически проверяйте состояние дымохода;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- имейте первичные средства пожаротушения.
Соблюдение указанных мер позволит предупредить пожар, сохранить жизнь, здоровье и имущество. Берегите себя и своих близких!
При поддержке администрации Сургута