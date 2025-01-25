Глава Сургута посетил службу и поздравил Татьян и студентов с праздником

Сегодня, 25 января, в России отмечают Татьянин день и День студента. Глава Сургута Максим Слепов поздравил горожан с праздником.

«Связь духовности и науки в Сургуте крепнет. Именно в день Святой Татианы в 1755 году в России учредили первый университет. Теперь его отмечают все студенты. В Сургуте в православный праздник для студентов провел службу Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в храме в честь мученицы Татьяны. <…> Сургут – один из центров концентрации «альма-матер» в Югре. В наших техникумах, институтах, университетах учатся тысячи молодых югорчан. <…> Искренне поздравляю студентов и, конечно, всех Татьян с праздником. Успехов вам во всех начинаниях!» – написал мэр города в своих соцсетях.

Также Максим Слепов присоединился к службе вместе со своим сыном-студентом, который недавно сдал первую сессию.