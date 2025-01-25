16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  98,2636   EUR  103,1870  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что Югра входит в пятерку лучших мест по уровню жизни в стране?
Комментировать
0
Песни Газманова и Шамана могут внести в школьную программу. Это:
Комментировать
0
Какое имя вам нравится больше:
Комментировать
0
Депутат Госдумы утверждает, что Lada ничем не отличается от BMW.
Комментировать
0
Больше опросов

​В поселке Сургутского района появится модульная лыжная база

Модульную лыжную базу построят в поселке Солнечный Сургутского района

​В поселке Сургутского района появится модульная лыжная база
Фото: Мой Сургутский район / vk.com

Новая модульная лыжная база появится в поселке Солнечный Сургутского района. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Свайное поле под будущий спортивный объект готово. Позже там установят уже собранное здание. Это будет строение площадью 155 кв. м из балочно-модульных деревянных конструкций с просторными раздевалками, тренерскими, зонами выдачи инвентаря, складом, террасой и санузлами», – написал Трубецкой.

Новый объект разместят недалеко от действующей лыжной базы по улице Строителей, 7а. На сегодняшний день в ней занимаются более 50 юных спортсменов ШОР, также здесь любят кататься и местные дети.

«У новой базы будет еще один плюс – ее установят буквально в шаговой доступности от лыжной трассы», – добавил глава Сургутского района.

По словам Андрея Трубецкого, лыжные базы есть в шести поселениях района, а в Лянторе объект оборудован биатлонным стрельбищем. Около двух тысяч человек занимается лыжными гонками и биатлоном в муниципалитете. Такой вид спорта является одним из популярных среди горожан.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:02, просмотров: 192, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Тридцать лет и три года 648
  2. ​ХМАО опустился в рейтинге регионов по качеству жизни 618
  3. ​Нижневартовск вошел в число городов с лучшей динамикой качества жизни 563
  4. ​«Это ты на видео?»: россиян предупредили об опасном вирусе в Telegram 316
  5. ​В Подмосковье соседи травили тараканов, но убили соседку с кошкой 254
  6. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 232
  7. ​В поселке Сургутского района появится модульная лыжная база 192
  8. ​Отказ от ЕГЭ – это правильно, считает большинство опрошенных читателей siapress.ru 166
  9. ​Юбилейная бочка: Югра отметила добычу 13 миллиардов тонн нефти 141
  10. ​Новая мера: мигранты не смогут легализоваться в России на основании фиктивных браков 139
  1. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7534
  2. ​В Югре ожидаются сильные морозы до -34 градусов 3069
  3. Два подростка погибли при пожаре в кооперативе «Чернореченский» в Сургуте 2665
  4. Сургутская свадьба перекрыла дорогу на Югорском тракте 2308
  5. ​Погода меняется – правила тоже: в Сургуте пересмотрят систему актировок 2262
  6. ​Классная 2099
  7. ​Налоговые изменения, вычеты и декларации: главные вопросы 2064
  8. Максим Слепов окунулся в прорубь и поздравил сургутян с Крещением 1844
  9. Школа, которой нет 1588
  10. ​Даже Путин советует класть трубку: россияне теряют миллиарды из-за телефонных мошенников. Может хватит? 1468
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 83560
  2. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 11976
  3. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7840
  4. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7534
  5. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6822
  6. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5787
  7. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 5269
  8. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 5179
  9. Здравствуй дедушка Мороз борода из ваты! 4900
  10. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 4252

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика