Модульную лыжную базу построят в поселке Солнечный Сургутского района

Новая модульная лыжная база появится в поселке Солнечный Сургутского района. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Свайное поле под будущий спортивный объект готово. Позже там установят уже собранное здание. Это будет строение площадью 155 кв. м из балочно-модульных деревянных конструкций с просторными раздевалками, тренерскими, зонами выдачи инвентаря, складом, террасой и санузлами», – написал Трубецкой.

Новый объект разместят недалеко от действующей лыжной базы по улице Строителей, 7а. На сегодняшний день в ней занимаются более 50 юных спортсменов ШОР, также здесь любят кататься и местные дети.

«У новой базы будет еще один плюс – ее установят буквально в шаговой доступности от лыжной трассы», – добавил глава Сургутского района.

По словам Андрея Трубецкого, лыжные базы есть в шести поселениях района, а в Лянторе объект оборудован биатлонным стрельбищем. Около двух тысяч человек занимается лыжными гонками и биатлоном в муниципалитете. Такой вид спорта является одним из популярных среди горожан.