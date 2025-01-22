В Сургуте изменят правила отмены занятий в школах из-за погоды

Сегодня, 22 января, в Сургуте из-за холодов отменили занятия для учеников 2-8 классов второй смены, а для 1-4 классов первой смены уроки сократили. Решение об актировке обычно принимают в шесть утра, но сегодня погода резко изменилась уже через час. Глава города Максим Слепов провел оперативное совещание и поручил изменить подход к отмене занятий, передает пресс-служба мэрии.

Теперь будут учитывать не только официальные метеоданные, но и субъективную оценку, опубликованную на сервисах прогнозов. Также в Сургуте увеличат частоту сверки погоды, чтобы быстрее реагировать на изменения.