Делимся подборкой солнечного Сургута

В Сургуте который день наблюдается пасмурная погода и снегопады. Поэтому делимся с вами фотографиями солнца, проглядывающегося сквозь плотные облака.
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Популистская мера, которая не решит проблемы здоровья 65.7%
Правильная мера, которая приведет к оздоровлению детей и подростков 27%
Сложно сказать, вроде правильно, вроде нет 7.3%
Все равно 0%
Всего голосов: 137
В Сургуте который день наблюдается пасмурная погода и снегопады. Поэтому делимся с вами фотографиями солнца, проглядывающегося сквозь плотные облака.
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