В Сургуте продолжаются поиски ребенка, провалившегося под лед на Оби

В Сургуте уже неделю ведутся поиски ребенка, который провалился под лед в районе речного порта. Спасательные службы обследовали почти пять квадратных метров акватории, а с помощью эхолота осмотрели дно реки на площади более ста тысяч квадратных метров, передает «Сургутская трибуна» со ссылкой на управление по ГО и ЧС администрации города.

«Однако поиски осложняются сильным течением, плохой видимостью под водой, наличием полыней и отсутствием точных сведений о месте происшествия. Сильное течение реки могло унести ребенка на значительное расстояние, а ледяной покров затрудняет поиск с воды», − говорится в сообщении.

Для проведения поисковой операции задействованы водолазы, которые осуществляют спуски, а также используется эхолот для исследования подводного пространства и квадрокоптер для визуального осмотра поверхности воды.

Напоминаем, 13 января, в речпорту Сургута произошла трагедия. Два школьника захотели покататься на льдине и оказались под водой. Одного мальчика удалось вытащить из воды и передать медикам скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает.