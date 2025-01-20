Семья из Сургута собирает деньги на спасение сына

Шестилетний Ренат Илькаев из Сургута борется с тяжелым заболеванием − острым лимфобластным лейкозом. Год назад ему поставили диагноз, лечение началось в клинике Нижневартовска. Первоначальные прогнозы были благоприятными, но осенью 2024 года произошел рецидив, и мальчика срочно направили в Санкт-Петербург на трансплантацию костного мозга.

Донором должен был стать старший брат Рената, но курс терапии не дал нужного результата, и операция стала невозможной. Российские врачи оказались бессильны перед болезнью, но шанс спасти ребенка все же есть − дорогостоящая CAR-T клеточная терапия в Китае.

Стоимость лечения − около 60 тысяч долларов (примерно семь миллионов рублей), а точная сумма зависит от курса валют. На сегодняшний день собрано около трех миллионов, но для спасения жизни мальчика нужно больше. Весной 2024 года семья потеряла отца, и сейчас единственный источник дохода − пенсия по потере кормильца.

Любая помощь важна. Внести вклад в сбор можно по следующим реквизитам:

Карта Сбербанка: 2202208162406079

Получатель: Илькаева Наталия Викторовна

Переводы по СБП: +7 (912) 812-98-29

Поддержать семью можно также в телеграм-группе помощи: t.me/renatikhelp

Убедительная просьба не переводить деньги на сторонние счета и не отвечать на сообщения от мошенников, которые могут писать от имени мамы Рената или администраторов группы помощи.