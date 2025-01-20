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Силовики провели рейд в мечети Сургута, среди задержанных – 85 мигрантов

В ходе облавы на мечеть в Сургуте задержали около ста человек

Силовики провели рейд в мечети Сургута, среди задержанных – 85 мигрантов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На прошлой неделе, 17 января, в мечети Сургута прошел миграционный рейд, в ходе которого задержали 91 человека. 85 из них – мигранты. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ХМАО.

«91 задержанный, 85 из них иностранцы. Два человека привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ [нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ]», – передают в источнике.

В ведомстве отметили, что подобные проверки проводятся регулярно в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 144, комментариев: 0
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