В ходе облавы на мечеть в Сургуте задержали около ста человек

На прошлой неделе, 17 января, в мечети Сургута прошел миграционный рейд, в ходе которого задержали 91 человека. 85 из них – мигранты. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ХМАО.

«91 задержанный, 85 из них иностранцы. Два человека привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ [нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ]», – передают в источнике.

В ведомстве отметили, что подобные проверки проводятся регулярно в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства.